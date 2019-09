Stell dir die folgende Situation vor: Du überlegst Ewigkeiten, was du bestellen sollst ("Was nimmst du? Fragen Sie mich bitte als letztes!"), nur um am Ende allen anderen auf den Teller zu starren und sie um ihr Essen zu beneiden. Klingt das nach dir? Zum Glück ist es in einem der vielen neuen Single-Dish Restaurants, die zur Zeit in London aufmachen, leicht, zu bestellen. In diesen Restaurants konzentriert sich die Küche darauf, nur ein einziges Gericht zu kochen — und das wirklich gut.



Der Trend zu gekürzten Menüs begann vor ein paar Jahren mit Dual-Dish Restaurants, die nur zwei Gerichte anboten; alles von Burgern und Hummer, Hot Dogs und Champagner bis hin zu Hühnchen und Steak. Dann wurden aus zwei Gerichten eins. Viele Restaurants, die nur ein Gericht anboten und die Auswahl damit komplett strichen, feierten ihre Eröffnung. Einige hielten es nur für eine vorübergehende Erscheinung, aber diese jüngste Runde von Nischen-Restaurants ist Beweis, dass manchmal weniger wirklich mehr ist.



Lies weiter, um mehr über sieben Restaurants in London herauszufinden, in denen es wirklich einfach ist, sich zu entscheiden, was man essen will. (Jetzt musst du nur noch entscheiden, welches du zuerst ausprobieren willst.)