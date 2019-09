In "Being John Malkovich" spielt Cameron Diaz Lotte Schwarzt, die Frau des erfolglosen Puppenspielers Craig. Dieser entdeckt in einem New Yorker Bürogebäude eine versteckte Tür, die direkt in den Kopf des Schauspielers John Malkovich führt. Gemeinsam mit einer Kollegin nutzt Craig das Erlebnis aus und gründet eine Firma, die Malkovichs Gehirn vermietet.