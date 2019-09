9 schwarze Badeanzüge, die alles außer langweilig sind

Wenn es in Sachen Swimwear so etwas wie eine Nummer sicher gibt, dann ist das wohl der schwarze Badeanzug. Verhüllt so viel wie möglich, fällt farblich nicht weiter auf und der Schnitt ist meist recht einfach – wo liegt also das Problem? Ja, eben genau da, denn meistens gelten schwarze Badeanzüge eher als langweilig denn legendär. Dabei kann man mit dem schlichten Design genauso Eindruck machen. Obendrein gehen die Einteiler genauso gut als Body durch. Du kannst dein Lieblingsmodell also schon tagsüber im Büro mit Blazer drüber tragen und dich am Abend ganz entspannt