Bikini & Goldkette? Mit diesen Schmuckstücken läuft nichts an

Wer den eigenen Schmuck liebt, trägt ihn eigentlich rund um die Uhr. Warum sollten da Strand oder Schwimmbad eine Ausnahme darstellen? Vielleicht weil die Erinnerung an den ersten Italienurlaub und den aufgepumpten Bademeister in roter Speedo-Badehose und goldenem Bling den Look verdorben haben. Oder es liegt an der Vorstellung von angelaufenen Souvenirkettchen, die am Ende des Sommers immer ruiniert waren.