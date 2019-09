Die Bikini Trends 2018 – diese Teile wollen wir jetzt am Strand tragen

Es muss also ein neues Modell her und natürlich wünsche ich mir eines, das mich nicht nur mindestens drei Jahre begleitet, sondern das perfekt zu mir passt. Bei aller Body Positivity da draußen gehört das halbnackt am See Liegen nämlich noch immer zu den Bereichen, in denen ich meine Unsicherheiten jedes Jahr aufs Neue überwinden muss.