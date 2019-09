In den letzten Jahren kam man quasi nicht mehr drum herum Modeberatung mit dem abschließenden Rat, „das Ganze mit einem auffallenden Statement-Stück zu toppen“, zu erhalten. Ausladende Kettendesigns, Ohrringe im Großformat und sogenannte ‚Arm-Partys‘ gehören seit Beginn der 2010er Jahre zu den Essentials eines jeden gut durchdachten Outfits. Die Aussagen hinter den Statement-Schmuckstückes war oftmals nicht mehr als „GUCK! SCHAU HER! SCHAU MICH AN! HIER BIN ICH!“.



Langsam kommt aber auch der Schmuck zur Ruhe, seine Aussage wird mehr und mehr zu einem ruhig-verschmitzten Schnurren. Accessoires werden kleiner, subtiler, filigraner – und langlebiger. Anstelle großer Weihnachtskugeln, die man täglich an- und wieder abhängt, treten leichte Verzierungen, die man einmal trägt und nicht mehr abnimmt. Oft bemerkt man sie erst dann, wenn man mit seinem Gegenüber ins Gespräch kommt und ein schüchternes Glitzern am Hals, Arm oder am Ohrläppchen bemerkt. Der Schmuck ist intim, wird einem Tattoo ähnlich, das man immer auf der Haut trägt. Schmuck ist nun Personal Jewelry, keine Statement Jewelry. Er ist persönlich, kein generischer Klunker mehr. Erfrischend normal.