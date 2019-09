Das sind die 29 schönsten Räume auf Instagram

Ach ja, die Freuden von Instagram. Man kann nicht nur Stunden damit verschwenden, seinen Schwarm zu stalken oder Celebrity-Selfies auseinander zu nehmen, man kann auch Einblicke in wunderbare Wohnungen erhaschen. Man muss die App nur öffnen und schon ist man lediglich einen Scroll entfernt von den schönsten Räumen entfernt.



Auch wenn Tagträume schön und gut sind, ist das reale Leben immer noch besser, oder? Deshalb ist das gute an unserer Slideshow, dass man die Räume mit einfachen Mitteln nachstylen kann – und somit auch im echten Leben völlig insta-tauglich hausen kann.



Hier also ein wenig Inspiration, um durch die Woche zu kommen oder direkt den IKEA-Trip am Wochenende zu planen.



Übersetzt von Cloudy Zakrocki