Kino, Essen gehen, Städtetrip - typische Valentins-Dates gibt es viele. In diesem Jahr versuchen wir es endlich mal mit einer neuen Idee, und zwar Eislaufen. Das klingt nämlich nicht nur äußerst romantisch, sondern ist es auch. Denn gerade jetzt, wo die Temperaturen an vielen Orten unter Null klettern, besteht sogar die Möglichkeit, die Schlittschuhe unter freiem Himmel zu schnüren. Und was könnte schöner sein, als mit dem oder der Liebsten händchenhaltend auf einem kleinen See über das Eis zu gleiten?