Kaum ein Tag spaltet die Gemüter so sehr wie der Valentinstag. Die einen fiebern schon seit Wochen auf ihn hin und geben alles, um das passende Outfit und das richtige Geschenk für ein perfektes Date zu finden. Den anderen geht er gelinde gesagt am Allerwertesten vorbei, schließlich ist nicht jede*r in einer glücklichen Beziehung und wenn doch, gibt es auch noch 364 andere Tage im Jahr, um den Liebsten zu zeigen, wie wichtig sie uns sind. Ihr verbringt den 14. Februar lieber beim entspannten Netflix-Marathon auf dem Sofa oder einer durchtanzten Nacht mit der besten Freundin? Dann haben wir hier fünf fabelhafte Looks für alle, die den Valentinstag genauso wenig mögen, wie wir.