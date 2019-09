Es krabbelt und sprießt – Die schönsten Schmuckstücke in Pflanzen- & Tierform

So richtig angefangen hat für mich alles mit dem wunderschönen Schmuck aus dem Hause Delfina Deletrez. Auf einmal hatte ich das ziemlich starke Bedürfnis, goldene Bienen an meinen Fingern und Ohren und diamentenbesetze Bienenwaben um meinen Hals zu tragen. Es wurde aufgrund einer nicht unerheblichen Differenz zum Preis des Schmucks der italienischen Designerin und meinem Nettogehalt leider nichts daraus. Das Ziel habe ich damals nicht aus den Augen verloren und in den letzten Jahren ist das Angebot aus Schmuck in Tier- und Pflanzenform stetig gewachsen. Von verspieltem Modeschmuck bis hin zu Echtschmuck und Fine Jewellry können wir aus einem unerschöflichen Angebot wählen. Die Palette reicht von Insekten und Säugetieren über bunte Blumen bis hin zu grünem Blätterweg. Für euch haben wir uns durch einen krabbelnden Urwald aus Schmuck gegraben und präsentieren die schönsten Ringe, Armreifen, Ohrhänger und Ketten.