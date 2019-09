Kleine Alleskönnerinnen: Schlaufentaschen sind gekommen, um zu bleiben

Zum Glück sind die kleinen Schlaufentaschen so wunderschön, dass es ausgeschlossen ist, dass due sie in der U-Bahn oder der Bar liegen lässt, versprochen. Eine Wonne für die Augen ist dieser Trend ebenfalls für alle, die sich an den ewigen Stroh-, Bambus- und Korbtaschen sattgesehen haben. Dieser Hype war so hartnäckig wie eine schlimme Sommererkältung und es war allerhöchste Eisenbahn, dass hier etwas Neues passiert.