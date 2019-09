Stichwort Unabhängigkeit und Gleichberechtigung. Was wünschst du dir für junge Frauen in Deutschland?

Ich möchte einfach, dass Frauen genauso viel Gehalt bekommen wie Männer. Egal, ob jung oder alt – ich glaube, das ist immer noch ein Problem. Ich bin ganz frei aufgewachsen. Bei uns gab es keine Unterschiede. Der Mann hat die gleichen Sachen gemacht wie die Frau. Ich selbst hatte nie Schwierigkeiten damit, gleichberechtigt mit den Jungs zu sein. Ich hab ganz viel mit Jungs abgehangen und hatte nie das Gefühl, ich wäre anders. Die einen haben eine Muschi, die anderen einen Schniedel – das ist natürlich schon ein Unterschied, aber ansonsten habe ich selbst kaum negative Erfahrungen gemacht. Ich finde es schön, dass der Feminismus uns so vorangebracht hat, dass Frauen in meinem Alter davon profitieren.