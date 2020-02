Ich weiß ja nicht, wie das bei dir so aussieht, aber in meiner Unterwäscheschublade herrscht ein ganz klares 9:1-Verhältnis: Auf neun ultrabequeme High-Waist-Pants aus Baumwolle kommt ein heißes Spitzenhöschen. Modelle der ersten Gruppe sind meine treuen Begleiter, die zusammen mit einem (natürlich nicht farblich abgestimmten) Bralette, einem Oversize-Pulli und Jeans meine Alltagsuniform bilden. Letztere hole ich dagegen nur an einem ganz besonderen Tag aus der Schublade: am Valentinstag . Und dann kombiniere ich sie auch mit dem passenden BH – logisch.Okay, das war vielleicht minimal übertrieben. Ich trage nicht nur einmal im Jahr Lingerie, aber je älter ich werde, desto seltener greife ich mal nicht zu Jerseyhipster und Sport-BH. Schließlich will ich mich ja wohl in meiner Haut fühlen und da ist es nicht gerade hilfreich, wenn es ständig irgendwo zwickt und zwackt.Auf der anderen Seite ist es schon schön, sich mal wieder so richtig sexy und selbstbewusst zu fühlen – und da kann die richtige Unterwäsche einen sehr großen Teil zu beitragen. Und das gilt nicht nur für den 14. Februar! (Kleiner Tipp am Rande: Wenn du dich beim nächsten Vorstellungsgespräch super selbstsicher und empowert fühlen willst, zieh die dementsprechende Unterwäsche an – sieht zwar niemand, aber auf deine Psyche kann das Wunder wirken!).Deswegen habe ich mich durch die Onlineshops geklickt und 14 rote Lingerie-Sets für dich herausgesucht, die nicht nur dank der Farbe richtig hot aussehen. Vielleicht inspirieren sie dich ja dazu, doch mal wieder fancy Wäsche zu tragen – einfach nur, weil Mittwoch ist. Oder Donnerstag.