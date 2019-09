Sich ein Mittagessen fürs Büro vorzubereiten, ist eine gute Idee. Man vermeidet nicht nur Heißhungerattacken, sondern auch sich in der Pause spontan überteuerte Salate zu kaufen. Aber ein Essen vorzukochen bedarf einiges an Planung, vom Wocheneinkauf bis hin zur abendlichen Kochsession. Es gibt jedoch zum Glück auch ein paar Basics, die sich gut und lange lagern lassen und zudem nicht einmal so kostspielig sind, sodass der Einkauf schon mal nicht so aufwendig ausfällt. Eines dieser Basics sind zum Beispiel Bohnen.