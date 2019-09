13 Outfit-Inspirationen unter 100€ für deine Weihnachtsfeier

Dezember ist Partymonat. Zumindest wenn es um festliche Veranstaltungen geht. Denn ab jetzt steht gefühlt jedes Wochenende eine andere Weihnachtsfeier an, die dazu auffordert sich schick zu kleiden. Gar nicht so einfach, vor allem wenn es um die Firmenfeier geht. Schließlich möchte man das Beste aus sich raus holen – ohne sich am Ende verkleidet zu fühlen. Sprich: Es soll nicht zu sexy, nicht zu aufdringlich & nicht zu teuer sein. Letzteres vor allem deshalb, weil man extravagante Kleidung eher einmal als zweimal trägt.