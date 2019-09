Ich kann mich tatsächlich an genau ein Sonnenbrillenmodell erinnern, das ich in meiner Jugend getragen habe. Es war die Zeit von Jenny from the Block und Kylie Minogue. Deshalb war meine Sonnenbrille aus Metall, mit bräunlich getönten Gläsern und als absolutes Highlight befand sich ein kleiner Stern aus silbernen Strasssteinchen in der rechten, oberen Ecke. Immer, wenn ich mich mit der Sonnenbrille im Spiegel anschaute, war ich sehr zufrieden mit dem, was ich da sah. Leicht gebräunt sah ich aus, ein Hauch J.Lo.