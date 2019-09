5 lässige Teile der neuen Marke von H&M, die auf unserer Wunschliste landen

Auf den zweiten passen sie zum selbstbewussten Markenauftritt, der laut Homepage mit Integrität und bescheidener Arroganz daherkommen soll. In Zukunft erwarten uns Kollektionen mit Justine Skye, Jérôme Boateng und Dua Lipa. Wir sind gespannt, wie sie den Streetwear-Look von Nyden umsetzen werden. Die fünf Teile, die es zum Launch auf unsere Wunschliste geschafft haben, seht ihr in der Slideshow. Nur Arroganz würden wir in diesen Stücken lieber durch Selbstbewusstsein ersetzen.