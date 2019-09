Im England des frühen 19. Jahrhunderts lässt sich eine junge Lady, gespielt von Gemma Chan (Crazy Rich Asians, Maria Stuart – Königin von Schottland), auf das Umwerbungsspiel des wohlhabenden Mr. Malcolm, gespielt von Sope Dirisu, ein. Was sie dabei nicht weiß: Malcolm hat eine unendlich lange Liste an Anforderungen, die er an seine zukünftige Gemahlin stellt.