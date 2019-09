Jetzt kannst du dir am Kiosk den Wegchampagner im Sixpack holen

Während im Nikki Beach Club in Marbella oder in St. Tropez der Chamapgner wahrscheinlich gerade aus Magnumflaschen umhergespritzt wird, freuen wir uns in Berlin heute über den Launch des neuen Sixpacks von Moët & Chandon. Die Variante mit den kleinen Flaschen heißt Share Mini und enthält sechs kleine Flaschen mit jeweils 187 Millilitern Imperial Brut plus sechs goldene Flötenaufsätze. So macht Teilen doch direkt noch mehr Spaß - und es muss niemand dabei nass werden. Von dem klebrigen Gefühl nach einer Champagnerdusche wollen wir gar nicht erst anfangen.