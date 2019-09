Grillst du denn selbst gern?

Ich lasse lieber grillen. [lacht]



Barbecue wird oft als Männersache abgestempelt. Was sagst du dazu?

Das ist alles eine Sache der Übung!



Wie lange dauert es nach der Bestellung, bis die Grillbox geliefert wird?

In Berlin liefern wir die Box noch am selben Tag. Je nach Entfernung dauert das zwischen 45 Minuten und 3 Stunden. Innerhalb Deutschlands kommt das BBQ innerhalb des nächsten Tages per DHL.



Wo kommt das Fleisch her?

Wir nutzen Havelland Express als Lieferanten. Die haben Fleisch auf der Region aber auch US und Argentinisches Rind.



Wird auch bei der Barbecue-Box an die Veganer gedacht?

Wir arbeiten gerade an einer veganen Box.