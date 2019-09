Zubereitungszeit: 15 Minuten

Fertig in: 4 Stunden

Ergebnis: 6 Eis am Stiel



Zutaten

1 kleine Wassermelone

1 Flasche Champagner

1 TL Chia Samen

Etwas Limettenschale, je nach Geschmack

Eisstiele



Rezept:

1. Die Wassermelone in etwa 2,5 cm dicke Scheiben schneiden.

2. Die Scheiben in 6 gleich große Stücke unterteilen.

3. Mit einem Messer ein kleines Loch in die Wassermelonenschale bohren.

4. Den Champagner eine Stunde lang einziehen lassen.

5. Das Eis 3 Stunden lang einfrieren.

6. Je einen Eisstiel in das Loch in der Wassermelonenschale stecken.

7. Mit Chia Samen und geriebener Limettenschale bestreuen.



Fertig ist das Fruchteis!