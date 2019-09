An Animal Print führt kein Weg vorbei – das große Trendinterview mit Matchesfashion und MarthaLouisa

Refinery29: Was liebst du am meisten an deinem Job und was bedeutet Mode für dich?

Natalie Kingham: Ich liebe tolles Design und bekomme noch immer Gänsehaut, wenn ich über eine neue, spannende Marke stolpere. Eine der größten Belohnungen ist es, wenn die Kunden eine von mir entdeckte Brand annehmen und sie sich gut verkauft. Ich muss viel Reisen, was mir noch immer unheimliche Freude bereitet und am meisten liebe ich an meinem Beruf, wie empowering und transformativ Mode ist.