Diese It-Bags sind eine bessere Investition als Aktienpakete

Ich werfe mein Geld zwar auch nicht mit vollen Händen zum Fenster hinaus, sondern lege sogar einen dreistelligen Betrag monatlich beiseite (ihr glaubt mir nicht, wie stolz ich darauf bin!), dennoch halte ich es, so klischeebeladen das auch sein mag, eher wie Carrie Bradshaw: „I like my money right where I can see it: hanging in my closet!”