Wie es aussieht, wenn ein Designer aus 365 Filmen minimalistische Poster macht

Nicht so Pete Majarich . Er hat laut Vice gerade sein Designprojekt A Movie Poster A Day beendet. Die Aufgabe? Jeden Tag ein ikonisches Filmplakat möglichst minimalistisch umzusetzen. Von Inception über Requiem For A Dream bis zu Das Schweigen der Lämmer – Majarich hat nicht nur 365 kleine Kunstwerke, sondern eine Klassiker-Watchlist geschaffen, die gerne nach und nach abgehakt werden darf. Sein letztes Werk in der Projektreihe war Alfonso Cuaróns Children of Men. Und weil Majarich neben Kreativität und Zeitmanagement auch noch Wirtschaftlichkeit als Talent verzeichnen kann, gibt es die Poster selbstverständlich auch in seinem Shop zu kaufen