Gemeinsam mit Lieferpartner foodora bringt dir McDelivery seit Anfang 2017 alles nach Hause, in den Park oder sonst wo hin, was du sonst am Counter oder Drive In bestellen kannst. Die Möglichkeit bieten mittlerweile 12.000 Filialen in 61 Ländern. Falls du heute zu spät dran warst, kannst du am 20. Juli dein Glück noch einmal auf der Facebook-Seite von McDonalds versuchen. Dort werden vier komplette Sets verlost. Dass du mit der Burger- Bauchtasche nächsten Samstag in deinen Lieblingsclub kommst, können wir nicht versprechen. Aber dann kannst du deinen Frust ja einfach bei McDonalds befriedigen.