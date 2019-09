„Sophia starrte nur verwirrt zurück und ich erklärte der Kassiererin, dass die Puppe eine Belohnung dafür war, dass sie aufs Töpfchen geht“, schreibt die Mutter, Brandi Benner, in ihrem Facebook-Posting , was seit Veröffentlichung mehr als 315.000 Mal geteilt wurde. „Die Frau sah mich perplex an, drehte sich zu Sophia und fragte sie, ‚Ist das wirklich die Puppe, die du haben möchtest, Kleine?‘“