Koralle hier, coral da: Von der Sporttasche, zum Esstisch, auf die Weihnachtsliste, bis hin zu den Lippen. Bevor das halbe Leben aber in nur einer Farbe stattfindet, kann es nicht schaden, sich über ihre Bedeutung zu informieren. In was für einen Mood versetzt einen „Living Coral“ eigentlich so?Die offizielle Pressemitteilung beschreibt die Farbe, die sich grob gesagt aus zwei Teilen Rot und einem Teil Orange zusammensetzt als „lebensbejahendes Orange mit goldenem Grundton“. Außer der offensichtlich darin enthaltenden, dringenden Message jetzt doch mal bitte die Umwelt zu schützen, steht Koralle noch für so viel mehr. So wird sie beispielsweise mit Kreativität, Beweglichkeit und einer generellen, körperlichen Fülle in Verbindung gebracht, steht für Opferbereitschaft, Lust und Sexualität, symbolisiert aber auch psychische und körperliche Abhängigkeiten und Traumata.