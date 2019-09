Als das Farbinstitut Pantone Ultra Violet als Farbe des Jahres 2018 bekannt gab, klammerten wir uns noch ängstlich an unser Millennial Pink. Könnte vielleicht auch daran liegen, dass Lila keine Farbe ist, die man regelmäßig trägt. Doch die Laufstege der New York Fashion Week beweisen, dass die Trendvorhersage jetzt zur Realität wird. Denn dabei ist alles, von leichten Pastelltönen bis hin zu tiefen Pflaumen, Mauves und Magenta-Variationen. Marken wie Creatures of Comfort und Brandon Maxwell bekennen sich jetzt schon zu der Farbe, die bald überall zu sehen sein wird.