Post von Larissa Hofmann

So fliegt das Model, das bereits für Chanel, Tiffany und Vogue gearbeitet hat, für ihre Jobs um die Welt und fängt zwischendurch besondere Momente ein. In Zukunft könnte sich die gebürtige Bayerin übrigens auch vorstellen hinter und nicht vor der Kamera zu stehen. Bei uns gibt sie ab sofort einen Einblick in ihren Alltag und schickt uns einmal im Monat ihre Post von Larissa, diesmal inklusive Bildern aus New York, London und Berlin!