„Der Umgang mit den strukturierten Formen der T-Shirts und Hoodies fühlte sich fast wie die Arbeit mit leeren Leinwänden an. Ich habe mich für die Verwendung von Pronomen entschieden, weil ich die Idee des Wortes mag und dieses Gefühl von Drama, das es umgibt. An ein Wort zu denken, kann eine besondere Atmosphäre heraufbeschwören und in gewisser Weise ist es von einem Geheimnis umgeben.”