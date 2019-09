Nach ihren Ateliers in Paris und Stockholm hat & Other Stories in der derzeit vielleicht angesagtesten Stadt einen neuen Kreativstandort eröffnet und nimmt ins mit auf eine Reise nach Los Angeles. Für & Other Stories ist die amerikanische Metropole kein Neuland – durch die Co-Lab Kollektionen mit Rodarte und Claire Vivier ist L.A. schon länger auf der Landkarte des schwedischen Modehauses.