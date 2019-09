Will Poulter spielt Jack, der sein Gap-Year in London verbringt. Dort lernt er Evelyn, gespielt von Alma Jodorowsky (Blau ist eine warme Farbe) kennen. Er verliebt sich, ist mit ihren Freunden unterwegs, fotografiert, feiert und fragt sich, ob sein Zukunftsplan für ihn auch wirklich so funktioniert.



Der Trailer verrät nicht viel mehr, zeigt aber, dass der Filmtitel hält, was er verspricht: Kids In Love porträtiert einen Instagram-tauglichen Sommer, von dem viele kurz nach den Abschluss träumen – und hat damit das Potential, ein neuer Freiluftkinofavorit zu werden. In Großbritannien erscheint der Film Mitte August, für Deutschland gibt es noch kein Startdatum.