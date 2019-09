Die coolste Badass-Mama, diese herzhafte Lache und Feminismus. Die Themen in meinem Kopf haben bereits mit dem Workout begonnen und springen wild, während ich noch auf Kate Hudson warte. Ich habe sportliche Erwartungen an das Gespräch mit dem Hollywoodstar, ist sie doch eigentlich nach Berlin gekommen, um über ihr neuestes Projekt zu sprechen: Für Cyberobics gibt die 37-Jährige nun virtuelle Fitnesskurse – mal schauen, wie flexibel sie ist. Auf die Plätze, fertig, los.

[Aufwärmphase]Für mich geht es um Motivation: Ich will Leuten helfen, gesund zu sein. Ich denke, wenn man sich stark und gut fühlt, dann bringt das mental sehr viel. Man bekommt dadurch ein besseres Aufnahme- und Erinnerungsvermögen. Und natürlich auch mehr Selbstbewusstsein.Dass Fitness happy macht: Sei bewusst indem was du isst, was du tust, was du sagst oder welche Medizin du zu dir nimmst – in jedem Bereich. Wenn du gesund sein willst, dann musst du auch anfangen, etwas für dich zu tun.Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es das Training an sich ist, dass mich glücklich macht. Es ist das Gefühl danach. Ich fühle mich so gut, wenn ich etwas für meinen Körper getan habe – und das treibt mich an. Ich habe dann das Gefühl, dass ich etwas geleistet habe. Und nach einer Weile wird das dann zu einem wichtigen Teil und Ausgleich des Alltags.Meine Freunde motivieren mich. Wir posten alle unsere Trainingsergebnisse in eine Gruppe und treiben uns gegenseitig an. [Sie zückt ihr Smartphone und hält es mir unter die Nase. Ich hoffe schon auf den Blick in die WhatsApp-Gruppe mit Jessica Alba und Nicole Ritchie...] Ich nutze diese Fitness-App, in die ich alles eingebe, was mein Sport und Essverhalten angeht. Hier habe ich mein Wissen über Ernährung her. [lacht][Powerphase]Ja, manchmal esse ich Pizza [lacht]. Manchmal muss es eben sein, auch wenn ich weiß, dass es nicht gut für mich ist.Ich bin auf jeden Fall eine zielstrebige Person, ja. Ich mag es, mir selbst Ziele zu setzen. Ich mag es, mich stark zu fühlen, gut zu fühlen. Ich habe eine Athletenmentalität. Okay, sagen wir, ich habe eher eine frustrierte Athletenmentalität. Die Athletin, die nie eine wurde. [lacht]