„Am Anfang vieler Rollen steht die Angst“

Als öffentliche Person wird man jeden Tag von der Umwelt neu bewertet. Wie gehst du mit diesem Druck um?

Ich bin kein Mensch, der sich selbst googelt. Mich nervt am meisten, dass man sich permanent mit anderen vergleicht. Man bekommt täglich in den Sozialen Medien vorgeführt, was andere Leute so treiben. Ich versuche, mich auf mich selbst und meine Ziele zu konzentrieren. Ich mache mir oft Gedanken über die Generation, die nach mir kommt. Eine Generation, die mit der Einstellung aufwächst, es wäre völlig normal, sich permanent selbst zu filmen und alles ins Netz zu stellen. Ich versuche auf meinen Profilen zu vermitteln, dass ich trotz meines Bekanntheitsgrads immer noch ein ganz normales Leben führe. Natürlich mache ich einerseits auch Werbung für meine Filme. Aber ich möchte meinen Fans auch vermitteln, dass man nicht krampfhaft aussehen muss wie Influencer X oder Model Y – Typen, die am Strand 3.000 Fotos von sich machen, bis eines dabei ist, auf denen sie sich selbst schön finden. Mich nervt auch diese propagierte unnatürliche Natürlichkeit: Jeder tut so aufgesetzt ungezwungen, als würde er im nächsten Moment fotografiert werden. Alles und jeder muss ständig so schön aussehen, dass man am liebsten ein Foto machen möchte. Das macht mich wahnsinnig!