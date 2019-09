"See now, buy now" - ist wohl das am meisten gehörte Schlagwort des laufenden Fashion Months und auch Hugo Boss versucht sich an dem neuen Konzept. Als in der vergangenen Woche nämlich die neue Spring/Summer 2017 Kollektion in New York präsentiert wurde, konnte ein Teil direkt danach geshoppt werden. Die Rede ist von der neuen „ Bespoke Bag Soft “, die auch auf der Straße erste Fans fand.