Gerade war noch Sommer, es waren um die 30 Grad, die Sonne hat geschienen und wir haben unsere Nasenspitze gebräunt und wie ein Rollmops am Badestrand gelegen. In diesem Zustand die Denkmaschine zu den wichtigsten Trends im Herbst 2016 anzuschmeissen erschien mir, gelinde gesagt, etwas fehl am Platz. Doch wenn wir diesen Sommer eine Sache gelernt haben, dann, dass hohe Temperaturen und Dolce Vita ebenso schnell wieder verschwinden können, wie sie sich plötzlich die Ehre gaben.



Und wie heißt es doch so schön? Vorbereitung ist die halbe Miete. Warum also nicht schon mal ein bisschen durch die Hitliste der Modetrends stöbern und kleine Kreuzchen machen an die Teile, in denen wir uns bei fallenden Temperaturen gerne sehen möchten. Es wird gemütlich und erwachsen, alte Bekannte schauen auch wieder vorbei und von der Prinzessin bis zum Pragmatisten findet jeder sein neues Lieblingsteil.





Also: Platz machen im Kleiderschrank für die Herbsttrends 2016!