Was ist Heavy-Metal-Detox & ist das wirklich nötig?

Eisen und Zink etwa sind wichtige Bausteine unseres Körpers. Weniger wünschenswert hingegen sind Blei und Quecksilber, die etwa über belastete Meerestiere oder aber auch alte Wasserleitungen in unserem Körper landen. Auch Pestizide auf Obst und Gemüse, Farbmittel in unserer Kleidung und sogar Batterien können die Schwermetalle in unseren Körper befördern. Doch auch darauf ist unser Körper natürlich vorbereitet, zumindest in Maßen.