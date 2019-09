Die Seriehat eine ganze Generation geprägt. Jeder wollte, seit dem Start im Jahr 2017 so beliebt, reich und schön sein wie Serena van der Woodsen und Blair Waldorf aka Blake Lively und Leighton Meester. Die beiden Schauspielerinnen wurden quasi über Nacht zu Superstars und Stilikonen. Doch fast wäre alles ganz anders gekommen. Stellt euch vor, dass Serena nicht von der zarten Blake, sondern von der toughen Jennifer Lawrence gespielt worden wäre. Ja, der „Hunger Games“-Star, der zu der Zeit in Hollywood noch vollkommen unbekannt war, hat tatsächlich im Jahr 2007 mit blutjungen 16 Jahren für die Rolle des coolsten Mädchens der Upper East Side vorgesprochen. Josh Schwartz, der Macher der Teenie-Serie, sagte jetzt gegenüber dem Online-Magazin „Vulture“: „Uns wurde gesagt, dass sie bei der Audition war und sich sehr geärgert hat, den Part nicht bekommen zu haben.“ Die Entscheidung war bereits gefallen und Blake Lively wurde das ultimative New Yorker It-Girl. Die chancenlose J.Law ließ sich von der Niederlage nicht unterkriegen und landete nur drei Jahre später mit ihrer Darstellung im Independent-Drama „Winter’s Bone“ ihre erste Oscar-Nominierung. Ganz ehrlich: Uns gefällt die Freundin des Regisseurs Darren Aronofsky als Charakterschauspielerin in komplexen, dramatischen Filmen definitiv besser und Blake hat mit ihrer Darstellung des reichen Mädchens mit First Word Problems wie Dating-Desastern und Angst vor Online-Stalkern wohl die Rolle ihres Lebens gespielt. Schön, wie sich das Universum manchmal selbst ordnet.