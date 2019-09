Zu Beginn jedes Jahres wird uns vor lauter Events zu Film und Mode nun wirklich keine Pause gegönnt. Auf die Fashion Weeks folgt die Berlinale, es folgen weitere Fashion Weeks, dazwischen noch Golden Globes und die Oscars. Man weiß manchmal überhaupt nicht mehr, wohin mit den ganzen Eindrücken, doch irgendwie gehen sie doch auch wunderbar Hand in Hand, die Mode und der Film. So wurde auf der diesjährigen Berlinale die legendäre und oscarprämierte Kostümbildnerin Milena Canonero mit einem goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk geehrt. Der amerikanische Modedesigner Tom Ford kann sich nach zwei erfolgreichen Filmen auch zurecht als Regisseur feiern lassen. In den 1930er Jahren wurde Coco Chanel persönlich nach Hollywood eingeladen, um der Traumfabrik mit ihren Entwürfen zu neuem Glamour zu verhelfen. Auch hinter der Kamera gehen internationale Modemarken nützliche Kooperationen ein. Wie etwa Canada Goose, dessen über 20-jährige Zusammenarbeit mit der internationalen Filmindustrie eher aus einer Not entstand. Dreharbeiten im Winter und an unwirtlich kalten Orten verlangten nach Kleidung für Crew und Schauspieler, die zuverlässig wärmt – die Jacken für Polarexpeditionen der Kanadier konnten hier Abhilfe schaffen. Das Modell Mystique, welches sich Schauspielerin Rebecca Romijn ursprünglich für die Dreharbeiten von X-Men hat anfertigen lassen, schaffte es gar in den Handel und wird unter anderem von Popstar Rihanna rauf und runter getragen.