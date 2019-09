Mit diesem 3-Gänge-Menü für 50 Euro begeisterst du deine Gäste an Silvester

Seit sieben Jahren koche ich für meine Familie an Heiligabend. Weil meine Eltern gar nicht mehr so gerne in der Küche stehen, seit ihre Kinder alt genug sind, um das selbst zu übernehmen. Aber auch, weil mir Kochen ganz einfach Spaß macht. Solange ich meine Ausbildung noch nicht beendet hatte, musste ich ziemlich genau aufs Geld schauen. So war ein Drei-Gänge-Menü für vier Personen gleich eine doppelte Challenge: gutes Essen für wenig Geld. Der altbekannte Zwist also.