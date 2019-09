8 praktische Küchentricks, die jede*r kennen sollte

Jeder kann kochen, das wiederholt Tim Mälzer schon seit Jahren wie ein Mantra in seinen Kochshows. Es kommt eigentlich nur auf die Begeisterung, das Interesse und die Leidenschaft an, mit der man an den Herd geht. Und bestimmte Tricks und Kniffe, die man lernen muss, um ein guter Koch zu werden. Beispielsweise sollten Sie wissen, wie Sie im Notfall ein Messer schärfen können, wenn Sie kein Schleifgerät zu Hause haben. Sie brauchen dafür nur eins: einen Keramikteller.