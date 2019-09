„Für mich ist es wichtig, dass der Schmuck, den man besitzt, auch wirklich getragen wird“, sagt Flower. „Also kauft etwas, was voll und ganz eurem Geschmack entspricht. Ich habe schon so viele Edelsteine gesehen und die Schönsten sind nicht immer die Teuersten, sondern die, die mich von der ersten Minute an fasziniert haben. Das Bauchgefühl beim Kauf ist das Wichtigste. Ihr solltet stolz sein, den Edelstein zu besitzen und ihn an eurem Körper zu tragen.“