Wie Leute gucken, wenn sie Sachen essen, die sie hassen

So eine Abneigung kann ins Unermessliche steigen, deshalb wollten wir festhalten, wie Leute wirklich aussehen, wenn sie etwas essen, das sie absolut hassen. Vielleicht sieht es weniger schlimm aus als es sich anfühlt? Wir haben R29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt, ob sie freiwillig bei unserem Fotoshooting der Food-Aversionen mitmachen und vor laufender Kamera etwas in den Mund nehmen, das sie zutiefst verabscheuen (und deshalb meist vor mehreren Jahren das letzte Mal probiert haben). Die Gesichtsausdrücke, die wir dabei eingefangen haben, sind unbezahlbar. Was ihr nicht seht: den Mülleimer, in dem fast alles sofort gelandet ist.