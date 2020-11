10 Einrichtungs-Trends, die deinem Zuhause 2021 neues Leben einhauchen

Dieses Jahr hat drastisch verändert, wie wir unser Zuhause nutzen und sehen – vor allem, weil wir momentan so viel Zeit daheim verbringen wie vermutlich nie zuvor. Viele von uns waren wohl dazu gezwungen, die eine oder andere Ecke ihrer Wohnung spontan in ein Not-Büro zu verwandeln; und vermutlich hast du 2020 mehr Geld denn je in die Verschönerung deiner eigenen vier Wände investiert.Und seien wir mal ganz ehrlich: Am Status Quo wird sich vermutlich auch so schnell nichts ändern. Corona zwingt einen Großteil von uns weiterhin zum Homeoffice-Alltag, und auch die Feiertage dürften dieses Jahr etwas beschaulicher ausfallen als sonst. Während 2021 also immer näher rückt, hast du vielleicht Lust darauf, deiner Bude im neuen Jahr neues Leben einzuhauchen – aber eventuell noch nicht die richtigen Ideen dafür.Für die nötige Inspiration haben wir bei denen nachgefragt, die es wissen müssen: Im Folgenden erzählen uns die Expert:innen der britischen Inneneinrichtungs-Plattform Houzz , welche Design-Trends uns im Jahr 2021 erwarten dürften. Einige davon sind jetzt schon groß im Kommen und dir vielleicht bereits bei Instagram und Co. begegnet. Und psst: Wenn dich deine Eltern dieses Jahr nach Weihnachtswünschen fragen, hast du diesmal ein paar Wunschzettel-Einträge parat!