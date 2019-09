Effizienz & Ästhetik: 4 Einrichtungsideen für kleine Badezimmer

Was noch ärgerlicher ist: Die meisten Tipps, die man so für kleine Bäder bekommt, sind gar nicht umsetzbar, wenn man in einer Mietwohnung lebt. Eine Fensterfront zwischen Wand und Decke einzuziehen, damit der Raum größer und heller wirkt, mag ja eine nette Idee sein, wenn man in seinem eigenen Haus lebt. Aber die meisten Mieter*innen haben ja schon Bedenken, ein Loch in die Wand zu bohren.