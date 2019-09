Ob auf Schuhen, Bauchtaschen, Pullovern oder Jacken – es wird weich. Besonders viel Freude bereitet das kuschelige Add-On an ungewöhnlichen Stellen wie Taschenhenkeln und in modernen Farbkombinationen. Nach über zwei Jahren konstanten Neunzigerjahre-Revivals hätte ich nicht gedacht, dass mich noch einer der Trends aus dieser Dekade mitreißen kann. Nun wurde ich eines Besseren belehrt und muss gestehen, dass bereits ein Teddy-Mantel in meinen Warenkorb gewandert ist, den mein 14-jähriges Ich mit vor Stolz geschwellter Brust getragen hätte. Zumindest was das Schuhwerk angeht, war Fell sogar ein konstanter Begleiter. Wir denken an Pumps von Céline, Loafer von Gucci oder Slipper vom Berliner Designer William Fan.