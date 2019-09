Auf den Laufstegen von London und Mailand gab es zwar gerade die neuen Männerkollektionen zu sehen, doch in Sachen Streetstyle warten bei den Menswear Shows der kommenden Saison auch auf uns viele inspirierende Looks. Immerhin haben auch Stilexpertinnen wie Carlotta Oddi und Linda Tol eine Einladung für die Shows von Prada und Co. Sie begeistern uns mit eigenwilligen Kombinationen aktueller Trends wie 60s-Anleihen, starken Farben, Ringelkleidern oder Statementärmeln.



Ganz oben auf unserer To-wear-Liste steht aber der Lagenlook von Patricia Manfield. In einer blauen Robe mit gestreiftem Longsleeve darunter beweist sie, dass Pailletten auch im strahlenden Tageslicht total gut klar gehen. Nur die Sonnenbrille darf bei so viel Funkeln natürlich nicht fehlen!