Kirsch: „Jedes Essen ist okay. Ich will meine Kinder nicht so erziehen, dass etwas schlecht oder gut ist. Aber es gibt eben Nahrungsmittel, die besser sind und mehr Energie zuführen.“ Eine Sichtweise, die sich erst in den letzten Jahren so entwickelte. „Ich lerne jeden Tag dazu. Solange die Augen, die Ohren und das Herz offen sind, wird dir etwas beigebracht. Meine Betrachtungsweise von Fitness über Nutrition bis hin zur Ernährungsweise verändert sich. Vor zehn Jahren noch habe ich kein Stück Brot gegessen. Man wird mit der Zeit schlauer und gütiger.“



Was aber nicht heißt, dass Kirsch seinen gesunden Lebensstil aufgeben würde. Nicht nur im Job, sondern auch im Familienleben spielt das bewusste Leben und Bewegung für ihn eine große Rolle. Er nennt es aber heute lieber Wellness. „Für mich geht es in jedem Moment meines Lebens um Wohlbefinden: meine Arbeit, mein Business, mein Buch, meine Töchter. Ich könnte sonst nicht ertragen, was ich mache.“ Zu seiner größten Motivation gehören die Zwillinge. Ein Lächeln überkommt sein Gesicht, als er wieder von ihnen redet. „Haben Sie schon mal Sechsjährige in Bewegung gesehen? Das ist nonstop Cardio“, so Kirsch. Sogar ins Fitnessstudio nimmt er sie mal mit. Jetzt könnte man doch etwas schmunzeln. Aber Kirsch erklärt weiter: „Man kann Kinder nicht dazu zwingen, etwas zu machen. Man kann sie aber auf einen natürlichen Weg damit in Kontakt bringen.“ So kam es auch ganz natürlich, dass Francesca ihren Vater irgendwann als Vorbild sah. „Sie sagte: ‚Daddy, ich will auch mal eine Trainerin sein, wenn ich groß bin. Ich will so sein, wie du. Ich sagte nur: ‚Nein, du willst nicht so sein, wie ich.“ Sie und ihre Schwester sollen irgendwann ihren ganz eigenen Weg gehen.