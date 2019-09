Als ich am Montag spät abends in Berlin landete und müde im Taxi saß, machte sich allerdings ein Gefühl breit: Modelust. Der Streetstyle-Zirkus mag für viele mittlerweile affig sein, der ganze Moderummel zu konfus, was ich allerdings vor allem aus diesem Trip mitnehme, ist, sich modisch wieder mehr zu trauen. Wieso nicht mal im knallpinken Blazer im Büro erscheinen, abends im kunterbunten Mustermix zum Drink mit der Freundin auftauchen oder zum samstäglichen Stadtbummel wilden Lagenlook ausprobieren? Schließlich ist es das, was uns die Italiener und Italienerinnen so gekonnt vorleben: Fashion should be fun!