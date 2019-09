Highstreetmarken wie Uniqlo und Primark haben sich schon früh die Lizenzrechte am potentiellen Kassenschlager von Disney gesichert und buhlen mit T-Shirts und Taschen im Filmlook um die Käuferschaft. Wie unwahrscheinlich also, dass ein etabliertes Designhaus sich ebenfalls in diese Gefilde begibt. Doch genau das hat Christopher Kane getan und mal eben so eine Capsule Collection entworfen. Angelehnt an die Kleider im Film und mit dem immer wieder kehrenden Element der Rose, hat Christopher Kane eine wunderschöne und fast schon couturige Kollektion entworfen. Hellblau, Rot und Schwarz sind die dominierenden Töne und spiegeln die Farbwelt des Filmes wider. Die Materialien sind so zart wie stark: feine Baumwolle, Organza, kräftiger Jacquard, Seide und grobes Leder interagieren und zeichnen das Bild einer selbstbewussten Frau, die mit ihrer Weiblichkeit spielt, aber genau weiß, was sie möchte. Diese Botschaft war Christopher Kane wichtig. Daran ist sicher auch Hauptdarstellerin Emma Watson nicht ganz unschuldig, die nicht nur eine Stimme der Frauenbewegung ist, sondern auch der Grund, weshalb die komplette Kollektion aus ethisch einwandfreien Materialien und fair produziert wurde. Ein Beweis, dass sich Ethik und Ästhetik nicht nur verstehen, sondern auch sehr gut zusammen aussehen.